Après les alpages, les métairies

Un nouveau projet pour Christa Müller et Nicolas Frésard. Le couple installé à Courrendlin ne retrouvera pas l’Oberland bernois pour passer l’été sur un alpage. Les deux Jurassiens avaient mené cette expérience en 2019 et s’étaient essayé à la vie de berger-vacher et de fromager. Ils avaient récidivé l’an dernier en donnant la possibilité à plusieurs personnes de les accompagner.

Christa Müller et Nicolas Frésard vont rester dans la région cet été, toujours sous l'égide de leur concept baptisé « l’antre-temps ». Ils vont réaliser des démonstrations de fabrication de fromage à l’ancienne dans cinq métairies du Jura et du Jura bernois en juin et en juillet. Le couple souhaite servir de trait d’union entre le producteur, le transformateur et le consommateur et échanger ainsi avec le public autour de deux mots : essentiel et authentique. Nicolas Frésard explique, tout d’abord, pourquoi il n’a pas été possible de revenir à l’alpage cette année :