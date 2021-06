Le décolletage veut s’afficher sur les réseaux sociaux

La branche du décolletage entend se mettre en vitrine via les nouveaux moyens de communication. L’Association des fabricants de décolletage et de taillage va prochainement lancer une vaste offensive promotionnelle en ligne par le biais des réseaux sociaux, notamment. L’AFDT s’est ainsi assurée les services d’une agence de communication pour mener à bien ce projet. L’association a dû annuler les événements présentiels qu’elle organise traditionnellement, en raison de la pandémie. Elle a donc décidé d’accélérer le mouvement vers une communication plus numérique. Francis Koller, membre du conseil de direction de l’AFDT, donne davantage d’explications :