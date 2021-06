Pas d’imprimatur fédéral à un vote à Belprahon

La Confédération n'autorisera en aucun cas un nouveau vote de Belprahon sur la question de l'appartenance cantonale. Karin Keller-Sutter a adressé une lettre en ce sens au Conseil communal, en tant que cheffe du Département de justice et police et en tant que présidente de la Conférence tripartite. « La lettre a été envoyée le 1er juin », a déclaré ce jeudi à Keystone-ATS Jean-Christophe Geiser, responsable du dossier jurassien à l'Office fédéral de justice. L’homme confirme ainsi une information du « Journal du Jura ».

Jean-Christophe Geiser indique que si Belprahon maintient son vote, « le scrutin ne sera que consultatif et n'aura aucune valeur juridique ». « Moutier a voté deux fois la même chose en 2017 et le 28 mars. La situation n'a pas changé et Belprahon n'a pas été pris par surprise », a ajouté le responsable du dossier jurassien à l’OFJ. Avant de recevoir la lettre de la Confédération, la commune avait annoncé qu'elle allait revoter sur son appartenance cantonale le 27 juin. /ats-fco