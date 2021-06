Une traçabilité pour les déclarations fiscales

Il faut améliorer le traitement des déclarations fiscales dans le canton du Jura. C’est ce que souhaite le député de Delémont Patrick Chapuis. L’élu PCSI a déposé récemment une motion en ce sens au Parlement. Il demande au Gouvernement jurassien de mettre en place un mécanisme qui permettrait le suivi et la traçabilité des déclarations d’impôt. Selon Patrick Chapuis, les contribuables pourraient ainsi être informés de l’état d’avancement de leur dossier et le temps de passage des taxations serait amélioré. L’élu PCSI constate que le nombre de contribuables qui utilisent le système JuraTax et qui transmettent leur feuille d’impôt en ligne ne cesse d’augmenter. Pour Patrick Chapuis, l’Etat jurassien doit ainsi aller dans le sens de la digitalisation et améliorer son système actuel.

Une évolution du traitement des déclarations fiscales présenterait plusieurs avantages, selon le député de Delémont. Elle permettrait de développer la transparence de JuraTax ou encore d’augmenter la confiance du contribuable au travers de la traçabilité. Autre bénéfice attendu par Patrick Chapuis : les demandes d’informations des contribuables pourraient être réduites, ce qui libérerait du temps pour les taxateurs avec, au final, une amélioration du temps de passage des taxations. /fco