Amener son portable en cours, pas encore une obligation dans le Jura

Se rendre au lycée ou à l’école de commerce sans oublier son ordinateur portable personnel dans ses affaires de cours essentielles, ce n’est pas encore une obligation. Contrairement au gymnase français et à l’école de commerce de Bienne où les élèves devront obligatoirement se munir de leur propre ordinateur portable dès la rentrée prochaine d’août, le canton du Jura n’a pas encore statué sur le BYOD, Bring Your Own Device, en français AVEC, Apportez Votre Equipement Personnel de Communication. Le chef du Service de la formation postobligatoire (SFP), Jean-Pascal Luthi, relève que le Jura est actuellement en réflexion sur un plan d’action numérique. Ce dernier va être prochainement soumis au Gouvernement et au Parlement.





Prise de position des cantons romands dans le courant de l’automne

Des discussions, tant au niveau jurassien qu’au niveau romand, sont en cours concernant la décision de rendre obligatoire les ordinateurs portables personnels dans les établissements scolaires du secondaire 2. Elles émanent d’une réflexion globale au niveau suisse. Plusieurs cantons alémaniques ont déjà entamé la démarche, relève Jean-Pascal Luthi.