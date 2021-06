CarPostal réengage les conducteurs de bus des Franches-Montagnes

Les conducteurs de bus qui circulent dans les Franches-Montagnes se pareront de jaune. CarPostal annonce mercredi qu’elle reprend tous les employés des Auto-transports Tramelan-Saignelégier-Les Pommerats-Goumois (TSPG) et des Chemins de fer du Jura (CJ) actifs dans le secteur taignon. Ce sont ainsi 16 conducteurs et conductrices qui seront réengagés « aux mêmes conditions salariales », précise le communiqué. Les dix salariés des TSPG ont été informés mardi de cette garantie de poste lors d’une séance en présence des partenaires syndicaux.

La filiale de la Poste exploitera toutes les lignes de bus dans le canton du Jura et quatre lignes intercantonales du Jura bernois dès le 12 décembre, lors du prochain changement d’horaire. Parmi le réseau de transport jurassien figurent quatre lignes régionales et quatre tracés nocturnes actuellement exploités dans les Franches-Montagnes par les TSPG et les CJ. /comm-nmy