Certificat Covid : commande possible dans le Jura

Commander un certificat Covid : c’est désormais possible dans le Jura. Le Gouvernement cantonal annonce jeudi que les personnes complètement vaccinées peuvent acquérir le sésame en remplissant un formulaire via le Guichet virtuel ou en appelant la hotline cantonale au 032/420.99.00. Une ligne téléphonique a été spécialement créée pour traiter ces demandes. Les certificats commandés seront émis et transmis à la fin du mois de juin, souligne le canton. Le sésame sera disponible en version papier ou via une application sur téléphone mobile. Le ministre jurassien de la santé Jacques Gerber était en direct dans le Journal de 12h15 :