Une « bonne » cuvée pour l’ECA Jura

L’ombre du coronavirus ne plane pas beaucoup

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de coronavirus. Cette dernière a contraint certains employés au télétravail, a limité aussi les sorties et incité les gens à rester chez eux. Or, ce phénomène n’a pas pesé dans les chiffres de l’ECA Jura : « Le fait que les collaborateurs des entreprises doivent rester à la maison n’a pas engendré du tout de sinistre », souligne François-Xavier Boillat. C’est sur le plan financier que la pandémie a été ressentie. Cette dernière a impacté les placements financiers de l’institution en mars 2020. La fin d’année a toutefois été nettement meilleure sur le marché boursier. L’Etablissement cantonal d’assurance pour la République et Canton du Jura a bouclé l’exercice sur un bénéfice net de 5'273'000 francs. Il s’en réjouit et indique qu’il souhaite continuer à mener une politique « prudente et axée sur la rigueur ». Un rabais de 10% sera octroyé sur les primes de l'année 2021. L’ECA Jura souligne aussi que la prévention demeure au cœur des préoccupations.





Les sapeurs-pompiers n’ont pas chômé

Le coronavirus a également joué un rôle dans l’encadrement des sapeurs-pompiers. Plusieurs cours ont dû être reportés. Reste que 1'004 soldats du feu ont été actifs dans le Jura. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés à 423 reprises, dont environ une fois sur quatre pour le déclenchement intempestif d’alarmes automatiques, selon Rosalie Beuret Siess, présidente du Conseil d’administration de l’institution. /mle