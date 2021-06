Extinction Rebellion : activistes condamnés à Neuchâtel

Les activistes d'Extinction Rebellion, qui ont bloqué le 5 mars 2020 pendant 75 minutes une des artères de Neuchâtel, ont été condamnés vendredi par le Tribunal de police de Neuchâtel. Le juge a expliqué qu'il ne remet pas en cause le principe d'urgence climatique.

Le juge Michael Ecklin a précisé que chaque action jugée en Suisse par un tribunal peut amener des réponses différentes. « Ce cas n'est pas similaire à celui de Fribourg, Lausanne, Genève ou St-Gall ».

Le tribunal a relevé que les activistes n'ont pas demandé d'autorisation pour manifester sur le domaine public et qu'ils ont violé la loi sur la circulation routière. Il les condamne à une amende de 200 francs chacun et au paiement des frais de la cause.

Le juge a néanmoins acquitté l'observatrice du collectif qui s'assurait depuis le trottoir que l'action se déroule sans problème. Selon lui, on ne peut pas retenir qu'elle a entravé la circulation. /ats-vre