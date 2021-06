Un don important sur l’art décoratif pour le Jura

Le canton du Jura hérite d’une bibliothèque d’art de plus de 4'000 volumes. L’ensemble appartenait à Alain Gruber, un natif du Jura décédé en 2020 à Fribourg et qui était un spécialiste international de l’art décoratif en Europe. Il a été confié à la Bibliothèque cantonale jurassienne par l’historien de l’art et enseignant Clément Crevoisier, un parent d’Alain Gruber et responsable de la succession. La bibliothèque privée et unique au monde a été déménagée de Fribourg à Porrentruy en mars dernier. Elle sera accessible au public même si un important travail d’inventaire doit encore être mené.





Un riche parcours de vie

Alain Gruber est né à Delémont en 1943 et a occupé diverses fonctions prestigieuses au cours de sa vie. Il a notamment été conservateur de l’argenterie au Musée national suisse, directeur de la Fondation Abegg à Riggisberg, enseignant universitaire à Fribourg et à New York et responsable culturel chez Christie’s à Genève, Londres et New York. Sa connaissance exceptionnelle des arts décoratifs l’a également amené à participer au réaménagement du manoir de la famille Rothschild, près de Londres. Sa bibliothèque constitue ainsi le reflet de la vie de cet érudit et regroupe principalement des ouvrages du XXe siècle. Alain Gruber a notamment réuni une riche documentation sur l’histoire des tentures, tissus et décors éphémères. Il s’intéressait, en particulier, aux festivités et aux arts de la scène au temps des derniers Rois de France. Ses nombreuses publications font encore autorité aujourd’hui. Alain Gruber avait également consacré au Jura des études de jeunesse notamment sur Delémont ou sur l’architecte Pierre-Adrien Pâris.

A noter encore que 300 livres de la bibliothèque d’Alain Gruber ont été cédé au Musée historique de Bâle, ville dans laquelle il a grandi. /comm-fco