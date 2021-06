Deux accidents, dont un grave, sur les routes jurassiennes

Grave accident de la circulation ce dimanche après-midi entre Glovelier et Saulcy. Un automobiliste qui circulait à la hauteur de Bonabé s’est déporté sur la voie de gauche et est entré en collision avec un motocycliste qui arrivait correctement en sens inverse. Gravement blessés, le pilote et sa passagère ont été transportés par deux hélicoptères de la REGA dans un établissement hospitalier bâlois. Quant au conducteur de la voiture, il a été acheminé sur le site de Delémont de l’Hôpital du Jura. La route a été fermée au trafic pendant plus de deux heures.

Un autre accident s’est produit à Alle. Pour une raison indéterminée, un automobiliste a heurté un mur jouxtant la voie opposée de la circulation. Légèrement blessé, il s’est rendu à l’hôpital par ses propres moyens. /comm-rch