L’école primaire de Bassecourt sera bel et bien agrandie. Les citoyens de Haute-Sorne ont largement accepté dimanche le crédit d’investissement de 1'550'000 francs qui leur était soumis : 1'741 « oui » contre 1'042 « non », autrement dit 62,6% de votes favorables. On a dénombré également 68 bulletins blancs et nuls. La participation s’est élevée à 52%. Cet agrandissement doit permettre d’assurer suffisamment de place pour les effectifs d’élèves en hausse. /comm-lad