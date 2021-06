Votations fédérales : les résultats dans le Jura

Les deux initiatives phytosanitaires ont été refusée par le peuple jurassien. L’initiative « pour une eau potable propre et une alimentation saine » a été refusée à 69,3% et le texte « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèses » à 67,1%. Les Genevez ont refusé le moins sèchement l’initiative « eau propre » à 56,8%, tandis que Damphreux a rejeté l’initiative « anti-pesticides » par 55,2% des voix.

La Loi sur le CO2 a été rejetée par 58,2% des votants dans le canton. Seules deux communes l’ont acceptée : Porrentruy et Delémont.

En revanche, la Loi Covid-19 a été acceptée par 59,4% de la population. Elle a été refusée dans sept communes : Fahy, Bonfol, Les Enfers, St-Brais, Saulcy, Movelier et Ederswiler où le refus a été le plus marqué avec 78,1% de « non ».

La Loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme a été acceptée dans le Jura à 60,1%. Seules les deux communes de Beurnevésin et d’Ederswiler l’ont rejetée.







Les résultats dans les districts

L’initiative dite « eau propre » a été refusée dans tous les districts. Delémont a dit « non » à 67,8%, les Franches-Montagnes à 70,3% et Porrentruy à 70,8%. L’initiative « anti-pesticides » a été rejetée par 65,7% des voix à Delémont, par 67,2% aux Franches-Montagnes et 69% à Porrentruy.

La Loi sur le CO2 a été refusée partout. Le district de Porrentruy l’a rejetée à 60,8%, les Franches-Montagnes à 60,4% et Delémont à 55,4%.

La Loi Covid-19 a été acceptée dans tous les districts, à 60,7% à Delémont, à 60,8% aux Franches-Montagnes et à 57% à Porrentruy.

La Loi sur les mesures policières a été acceptée à 42% aux Franches-Montagnes, à 39% à Delémont et à 37,7% à Porrentruy. /gtr