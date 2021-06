Quand les chiffres parlent

Le photovoltaïque fait sa place

Côté énergie, le Jura se démarque aussi. La puissance des installations photovoltaïques par habitant y est de 602 watts, tandis que la moyenne suisse s’élève à 284 watts. Seul Appenzell Rhodes intérieur fait mieux que le Jura. La demande de subventions pour assainir les bâtiments dans la région était d’ailleurs entièrement distribuée en septembre dernier. Cela représentait 2,8 millions de francs. Pas moins de 91 dossiers ont dû être repoussés à cette année.





Dans les trains et les bus

Quelques chiffres sur la mobilité et les transports pour terminer. Les 5 lignes ferroviaires, 29 lignes de bus et 388 gares et points d’arrêt du canton sont toujours plus empruntés. Leur fréquentation a presque doublé de 2004 à 2019. Le recensement prévu en 2020 a par contre été repoussé. L'état des lieux n'aurait pas été représentatif, car la pandémie est passée par là.

La baisse de fréquentation des transports publics a été estimée à 25% sur l’année. Parmi les 12,8 millions de francs dépensés par le canton pour l’exploitation des transports publics, 1,2 million de francs concerne les pertes dues au Covid-19. Ce virus qui a tant bousculé les Jurassiens dans leurs habitudes et mouvements a fortement impacté ce rapport 2020. /cka