Des histoires qui feront voyager les petits du Jura à Buenos Aires

Originaire d’Allemagne, Angelika Giordano vit dans le Jura depuis plus de 50 ans. Depuis 2011, elle écrit et publie des livres pour enfants, à compte d’auteur. Ses deux dernières publications, Les Eaux-tourdis et Louise reçoit un cadeau sont disponibles dès cette semaine en librairie.





Compléter les discussions avec les petits-enfants

« Parfois je ne m’exprime pas très bien avec mes petits-enfants. J’aimerais leur expliquer des choses, mais les mots ne me viennent qu’après. Le meilleur moyen que j’ai trouvé pour compléter ces vides, c’est de leur écrire des histoires », explique Angelika Giordano. Et tant pis pour elle si c'est à perte. « J'avais payé 20 francs l'unité pour imprimer mon premier livre, et le vendais cinq francs de moins », sourit-elle. Son but est avant tout de transmettre des souvenirs, des histoires, des petites choses de la vie.