Un tour de l’hémicycle avec Olivier Goffinet

À 41 ans, Olivier Goffinet fait partie d’une nouvelle génération du PDC au Parlement jurassien. « Entre les jeunes et les plus expérimentés », nous dit-il. Impliqué tout d’abord en politique pour une cause précise, les pistes VTT dans le Jura, il a notamment abordé mardi dans La Matinale les sujets qu’il défend au législatif.







La fiche de député

Dans cette première partie, nous voulons faire connaissance avec Olivier Goffinet, avec des questions plutôt usuelles :