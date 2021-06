La police appelle à la prudence après les matches de l’Euro

Si la Suisse gagne ce mercredi soir contre l’Italie, certains seront peut-être tentés de prendre leur véhicule et klaxonner dans les rues pour exprimer leur joie. Même si cette pratique est de coutume pendant l’Euro de football et tolérée durant une heure après la fin des matches, la police cantonale jurassienne et les polices municipales de Delémont et Porrentruy rappellent que les abus, les fautes graves et les mises en danger peuvent être pénalement poursuivis. Les signalisations, priorités, aptitude à la conduite, sécurité des piétons et des passagers des véhicules doivent être respectées. Les forces de l’ordre cantonales et municipales appellent donc à la prudence et au bon sens des supporters. /comm-nmy