Le SIDP en plein questionnement

Porrentruy perd des habitants, mais crée des emplois

L’évolution démographique de Porrentruy et sa couronne s’est également invitée sur la table du SIDP mercredi soir. Une étude a été menée par le service UEI (urbanisme, équipement et intendance) de la ville de Porrentruy pour tenter de comprendre pourquoi la ville perd des habitants depuis plusieurs années (124 depuis 2016), et tenter d’avancer des pistes pour endiguer la situation.

Car si Porrentruy perd des habitants, la ville crée des emplois. Plus de 690 postes (indépendamment du pourcentage de travail) ont été créés depuis 2010 dans le chef-lieu ajoulot, soit une augmentation d'environ 11%. On travaille à Porrentruy, mais on ne reste pas y vivre semble-t-il. Des Jurassiens ont quitté la ville pour s'installer dans une commune avoisinante. Mais selon les chiffres présentés mercredi soir, la quasi-totalité de ces postes est occupée par des travailleurs frontaliers. Pour le maire de Porrentruy, Gabriel Voirol, l'enjeu est donc aussi de convaincre ces travailleurs étrangers à s'installer dans la région :