Des cendriers de vote pour éviter les mégots au sol

Voter avec son mégot au lieu de le jeter par terre. La ville de Delémont lance ce jeudi une campagne de sensibilisation pour lutter contre les déchets laissés dans la nature. La municipalité a placé deux « cendriers de vote » devant l’Hôtel de Ville et en face de la gare. Le principe se veut ludique et interactif : il demande aux passants s’ils sont plutôt « smartphone ou livre », et pour donner leur avis, les fumeurs doivent déposer leur mégot dans la case correspondante. La campagne ne s’arrête pas là, des affiches sous formes de bulles de bande dessinée ont été placardées entre les quartiers de la gare et la vieille ville. La municipalité veut ainsi sensibiliser la population aux problématiques des mégots, masques et déchets plastiques abandonnés dans la nature.





D’autres actions à venir

La capitale jurassienne planifie d’autres actions de sensibilisation. Des clips qui traitent des thématiques des déchets seront diffusés dans les cinémas et les cars postaux, des cendriers de poche seront distribués. La ville de Delémont mettra également en place un « Clean-up day », comprenez une journée dédiée au nettoyage des rues et lieux naturels. La municipalité précise que ces mesures font suite à la motion « Mégots : les gestes qui comptent » acceptée par le Conseil de ville. /comm-nmy