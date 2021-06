La demande de permis de construire se numérise

Le canton n’est pas pionnier en la matière. Fribourg et Neuchâtel ont déjà fait cette démarche par exemple. Ce changement permettra notamment des échanges de dossiers plus rapides entre les différents acteurs qui seront réunis sur la plateforme, explique David de Groote, responsable de la cyberadministration du canton. Autre avantage, les pertes, oublis ou erreurs devraient être moins nombreux. Et les dossiers égarés sous des piles de papier seront de l'histoire ancienne, selon le ministre de l’Environnement David Eray.