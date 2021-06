Maurane Riesen démissionne du Conseil du Jura bernois

Maurane Riesen claque la porte du Conseil du Jura bernois. La membre du groupe autonome a présenté sa démission avec immédiat, selon une lettre transmise vendredi aux médias. L’élue socialiste de La Neuveville justifie son départ par la dernière élection controversée du bureau du CJB. Pour rappel, le PLR et l’UDC avait refusé de nommer le PSA Pierre Mercerat à la présidence. Maurane Riesen indique que « ce coup de force va à l’encontre des traditions politiques de notre pays, où le consensus et le respect des minorités forment la base du fonctionnement démocratique ». Selon elle, cette élection montre un « dysfonctionnement profond de cette institution régionale ».

L’élue démissionnaire estime que les bases d’un travail constructif ne sont plus réunies au sein de l’organisation politique. « Après le vote de Moutier, la région aurait pu se montrer plus unie, plus ouverte, dépassée certaines divergences, mais la majorité du CJB a souhaité être dans une tactique de vengeance », nous a souligné Maurane Riesen. Cette dernière indique que l’esprit de consensus et de dialogue qui prévalait au sein du Conseil du Jura bernois a été rompu par ce qu’elle considère comme un déni de démocratie.

Maurane Riesen précise toutefois que son départ est une décision purement personnelle. Elle encourage d’ailleurs les autres membres du groupe autonome à poursuivre leur mission au sein de cénacle et à attendre l’issue du recours déposé à la suite de l’élection controversée.

Contacté vendredi après-midi, l’élu PSA Pierre Mercerat indique que le groupe autonome regrette le départ de Maurane Riesen, même s’il comprend qu’il n’est pas optimal de travailler dans de telles conditions.

Notez que le conseiller municipal de Sonceboz, Guy Montavon, devrait succéder à Maurane Riesen. Le socialiste autonome nous a déclaré qu’il était prêt à remplir ce mandat. /comm-alr