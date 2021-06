Alfred et son amour des jardins

Autrices et auteurs de bande dessinée sont de retour à Delémont. Le festival Delémont BD se tient ce week-end dans les rues de la capitale jurassienne. Une 7e édition qui renoue avec ses habitudes puisque les auteurs sont à nouveau présents physiquement dans le festival cette année. La pandémie les avait tenus à l’écart de la manifestation l’an dernier.

Une trentaine d’autrices et auteurs sont présents pour présenter leur travail et rencontrer le public jusqu’à dimanche soir. Parmi eux, l’invité d’honneur de cette 7e édition, le Français Alfred, auteur de plus de 40 ouvrages, dont Come Prima, pour lequel il a reçu le Fauve d’or du festival d’Angoulème en 2014. Son dernier ouvrage en date, Castlemaure, imaginé par Lewis Trondheim a été publié aux éditions Delcourt en octobre 2020. Alfred était l'invité de Thomas Nagy samedi dans le journal de 12h15 :