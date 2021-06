Le HCA et Johnny Gasser récompensés à Porrentruy

Le HC Ajoie et Johnny Gasser récompensés à Porrentruy. La ville a remis ses prix culturels et sportifs 2020 samedi matin sous le chapiteau du cirque Starlight. La Municipalité a choisi de récompenser le HC Ajoie, pour son parcours et sa victoire en coupe de Suisse en février 2020. Le prix culturel est revenu à Johnny Gasser. L'artiste est récompensé pour sa victoire avec son trio « White Crow » au Festival International du cirque à Monte Carlo. /comm-tna