Alerte orageuse dans le canton du Jura

De gros orages pourraient s’abattre sur le canton du Jura dimanche. La police cantonale a alerté les autorités communales et les pompiers ce matin. Le risque orageux est de 4 sur 5 pour l’instant. Selon la police, il faut s’attendre à de la grêle, des rafales de vent tempétueuses et des précipitations intenses entre 13h et 22h. Le pic orageux devrait se situer entre 14h et 18h. La police conseille à la population d’être vigilante et de prendre les mesures adéquates pour lutter contre ce phénomène. /tna