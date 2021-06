Deux autrices récompensées à Delémont BD

Deux lauréates à Delémont’BD. Le festival a remis ses prix samedi soir. La Genevoise Léonie Bischoff décroche le prix du meilleur album suisse avec "Anaïs Nin, sur la mer des mensonges". L'oeuvre publiée aux éditions Casterman avait déjà été saluée du Prix du Public du Festival d'Angoulème cette année. Le jura a notamment apprécié la délicatesse graphique, la fertilité de ses images et sa finesse narrative.

La Zurichoise Simone F. Baumann reçoit le prix de la meilleure première œuvre suisse pour Zwang. Un ouvrage presque sans paroles et en noir et blanc qui a séduit le jury par sa singularité et sa force graphique. L'ouvrage a été publié en allemand par Edition Moderne, il sera également publié en français en septembre par les éditions Martin de Halleux. /comm-tna