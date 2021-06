Voiture sur le toit à Crémines

Embardée impressionnante mais sans gravité à Crémines. Une voiture a terminé sa course sur le toit dimanche après-midi à la hauteur du hangar des pompiers. Selon les premiers éléments fournis par la police cantonale bernoise, le véhicule qui circulait sur la Grand-Rue direction Gänsbrunnen a dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue. Il a alors heurté le bord de la chaussée avant de percuter un arbre. Sous le choc, la voiture s’est retournée sur le toit. Le conducteur et sa passagère ont été légèrement blessés et emmenés à l’hôpital en ambulance. /nme