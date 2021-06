Attaques de buses : ça peut faire mal !

Sportifs ou promeneurs font parfois des rencontres dont ils se passeraient volontiers sur les chemins jurassiens. Des buses s’attaquent aux passants sur certains secteurs pour protéger leur territoire et leurs petits qui sont nés dernièrement. Face à la menace représentée par l’être humain, certains rapaces réagissent violemment, se précipitent sur les promeneurs ou les sportifs par surprise en leur assénant des coups de becs ou de serres. D’après le garde-faune cantonal, Didier Hulmann, ce sont les joggeurs qui sont le plus attaqués, sans pour autant pouvoir expliquer ce phénomène. Ces attaques de buses peuvent occasionner des blessures, d’autant qu’elles surprennent la plupart des victimes et qu’elles peuvent être violentes, d’après les témoignages que nous avons recueillis. Le vététiste jurassien Bruno Vitali a été touché dernièrement. Il a été blessé à l’arrière du crâne par les serres de l’animal et a accepté de nous livrer son témoignage.