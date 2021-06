Des inondations en Ajoie et en Haute-Sorne

Dame nature gronde dans la région. De violents orages déferlent sur le Jura, lundi en fin d’après-midi. Ils ont occasionné une quinzaine d’inondations en Haute-Sorne, en particulier à Glovelier et à Bassecourt. Entre cinq et six inondations aux Franches-Montagnes, d’après la police cantonale jurassienne.

De la grêle s’est également abattue sur différentes localités de la région, notamment à Saignelégier, aux Breuleux et dans la Vallée, ce qui a rendu la circulation difficile sur l'autoroute A16. En revanche, aucun incident majeur n’est à déplorer pour le moment et les orages n’ont pas provoqué de fermeture de route. /mle