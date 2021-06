Économiser en limitant les dégâts

Lors de l’élaboration du budget 2021, le Parlement jurassien avait décidé d’économiser 1'500'000 francs sur la masse salariale de l’administration cantonale. Le député CS-POP Rémy Meury a adressé une question écrite au gouvernement, pour obtenir des détails sur les prestations concernées.

Dans sa réponse, l’exécutif évoque la mise en œuvre de quatre mesures pour parvenir à cette économie. D’abord, une réduction de 6 équivalents plein temps dans le personnel administratif, mais sans suppression d’emploi. Il s’agit plutôt de renoncer à créer des postes, de reporter des projets qui auraient nécessité d’embaucher ou de geler des postes vacants. Ensuite, les nouveaux engagements prévus au 1er janvier ont été reportés au 1er avril, ce qui permettait de réaliser des économies de 3 mois sur les salaires correspondants. Troisièmement, la mobilisation des stagiaires HEG de l’administration cantonale pour le dispositif Covid-19 : cette mesure a permis de ne pas engager plus de personnel pour la gestion de la crise sanitaire. Enfin, l’exécutif a pris des mesures qui touchent l’enseignement : les épreuves de référence prévues en 6P et 10S n’auront pas lieu cette année, pour économiser le coût de leur rédaction ; le salaire des remplaçants qui n’ont pas de diplôme d’enseignant est réduit de 10% ; et chaque division du CEJEF a dû trouver un élément d’économie, une leçon à supprimer sans prétériter l’essentiel.

Le Gouvernement indique vouloir préserver la santé et le bien-être du personnel de l’Etat ; il précise que ces économies pourront occasionner des retards dans certains secteurs, notamment administratifs. /comm-lad