La piscine de Porrentruy à nouveau fermée au public

Malgré le soleil et la chaleur, un petit plongeon dans les bassins de Porrentruy ne sera pas possible ce lundi. La piscine extérieure de la cité bruntrutaine est à nouveau fermée au public à cause de problèmes techniques. Cela avait déjà été le cas il y a un mois. Cette fois, c’est un souci en lien avec le chlore qui a été détecté, d’après Philippe Eggertswyler, conseiller municipal en charge du dossier. Le laboratoire cantonal a livré une analyse et confirmé un problème. Philippe Eggertswyler espère pouvoir rouvrir mardi ou mercredi, sans pour autant pouvoir fournir de garantie pour le moment. /mle