Se passer du petit écran une semaine

Développer le tissu social et encourager les échanges intergénérationnels : c’est l’objectif de la semaine sans télévision. La 10e édition a débuté ce lundi et se terminera dimanche. Plusieurs activités gratuites seront proposées aux Delémontains par le Service de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement. Au menu : soirée jeux de société, entrainement urbain, visite à l’Observatoire astronomique jurassien à Vicques ou encore promenades contées feront la joie des petits et des grands. La chargée de mission pour la semaine sans télévision, Noura El Khouda, explique qu’elle a eu des retours très positifs de la part de tous les partenaires, comme la ludothèque, le musée ou les pompiers, pour mettre en place « cette semaine d’activités en dehors du foyer pour proposer des moments de convivialité ». Le thème de la lumière a été retenu cette année.