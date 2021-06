Les pâturages des Franches-Montagnes ont souffert de la grêle

Les cultures et pâturages de la région ont souffert des intempéries ces dernières heures. Particulièrement aux Franches-Montagnes où des averses de grêles ont touché hier des herbages qui n’étaient pas encore fauchées, notamment la partie sud du relief autour du Peuchapatte, Les Bois, Le Noirmont et Les Breuleux. Laurent Gerber, agriculteur aux Genevez, était dans son tracteur lorsque les grêlons ont commencé à tomber. « En dix minutes, il y avait dix centimètres de grêle autour du tracteur. C’était très violent, ça faisait un bruit chaotique dans la cabine. C’était de la grêle comme j’en ai rarement vu ces dernières années », raconte Laurent Gerber.





« Si on en récupère 50%, on peut s’estimer heureux »

Ce déluge de glace semble avoir été encore plus intense au Cerneux-Veusil avec des grêlons de 2 à 3 centimètres de diamètre. Paul-Henri Jobin, agriculteur aux Bois, y a une pâture qui n’était pas encore fauchée. « Les près sont totalement à plat, on a l’impression qu’un rouleau compresseur est passé dessus. Tout le fourrage est couché, et même déchiqueté à certains endroits », se désole l’agriculteur. Laurent Gerber déplorait aussi ce mardi matin six hectares de pâtures à plat. Tenter de récupérer cette herbe ne sera pas une mince affaire. « On a déjà eu des orages où le fourrage est légèrement plié et on arrive alors à le faucher facilement. Mais là, c’est vraiment plat. Il faudra essayer de tout faucher dans le même sens, mais d’abord attendre que cela sèche bien. Si on en récupère 50%, on peut s’estimer heureux », souffle-t-il.