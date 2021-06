Reprise des travaux à la tourbière de la Chaux

Les travaux vont reprendre ces prochains jours à la tourbière de la Chaux. Ce marais d’importance nationale est situé aux Reussilles, non loin de la frontière cantonale entre Berne et le Jura. Il est menacé d’assèchement et est en cours de revitalisation depuis l’an dernier. Des opérations qui sont menées en collaboration avec l’armée en raison de la présence de munitions dans le sol sur cette ancienne place de tir. Le responsable du projet à l’Office cantonal bernois de l’agriculture et de la nature, Olivier Bessire, a fait le point mardi matin sur l'état du chantier :