La Rauracienne revisitée

Reprendre un monument

Il n’est pas simple de s’attaquer à un monument populaire comme l’est l’hymne jurassien, écrit en 1830 par Xavier Stockmar puis repris en 1950 par Roland Béguelin et Roger Schaffter. « Quand on essaie d’arranger quelque chose de connu, beaucoup de gens se sont cassés les dents. Je peux comprendre qu’on n’aime pas ma reprise, la richesse de la musique c’est les différences », admet Kiki Crétin. « C’est un cadeau pour les Jurassiens et amateurs de musique. Ce chant représente le passé, le présent et le futur », conclut-il. /mmi