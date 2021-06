Moutier veut accélérer son transfert

Selon Valentin Zuber, aucune partie n'a intérêt à ce que la situation actuelle se prolonge. Il évoque une « zone grise » et le potentiel blocage de certains dossiers. « Pour paraphraser une citation devenue célèbre, il serait nécessaire d’aller aussi vite que possible. En l’occurrence la partie ‘aussi lentement que nécessaire’ ne nous paraît pas adéquate », déclare-t-il. Les autorités veulent donc un calendrier plus ambitieux, mais aucune date n'est formulée pour l'heure.







Des ressources supplémentaires



Accélérer le rythme ne sera possible qu'en engageant des ressources humaines supplémentaires, insiste pour sa part la conseillère municipale Claire-Lise Coste. C'est pour cela que la Municipalité de Moutier a mis au concours un poste de chargé de projet. Il s'agira également de motiver et de responsabiliser les chefs des différents services administratifs, unités qui vont connaître des changements de fond pour la plupart. C'est notamment le cas du service de l'urbanisme, qui disposera de davantage de compétences dans le canton du Jura, ou des services sociaux, qui seront cantonalisés.







Le partage des biens en question



Un autre aspect du transfert concerne le partage des biens. La ville de Moutier et ses habitants, qui payent leurs impôts dans le canton de Berne, ont droit à leur part du gâteau, rappelle le Conseil municipal. Et quand certains élus bernois clament qu'il n'y aura « pas de cadeau » pour Moutier, Valentin Zuber se montre ferme :