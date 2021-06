Un déluge inonde le Jura bernois

Une tempête d'une rare intensité s'est abattue sur de nombreuses communes du Jura bernois mercredi aux environs de 18h30. De très fortes quantités de grêle sont tombées créant rapidement le chaos sur les routes et aux abords des rivières et ruisseaux. L'eau a très rapidement envahi la route cantonale à Villeret, selon des images impresionnantes qui circulent sur les réseaux sociaux. A Sonceboz, la grêle est tombée durant une dizaine de minutes. Elle a entièrement recouvert les routes et les jardins. Plusieurs personnes ont déjà fait état d'inondations. Les pompiers sont à pied d'oeuvre dans toute la région pour gérer au mieux cette situation d'urgence.