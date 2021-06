À bicyclette au sein de l’Agglo

L’Agglo monte en selle pour le vélo. Les communes de l’Agglomération de Delémont, avec le soutien de PRO VELO Jura et l’ATE Jura mettent sur pied la campagne « À bicyclette, c’est chouette ! ». Ils veulent ainsi encourager l’utilisation quotidienne de ce moyen de transport doux et s’engagent pour améliorer la sécurité et les conditions de déplacement pour tous les cyclistes. Ce projet commence samedi avec une bourse aux vélos dans la cour du Château à Delémont. Des vélos cargo seront aussi mis à disposition gratuitement pour les commerçants, entreprises et habitants à la Vélostation. Le président de PRO VELO Jura, Claude-Alain Baume était jeudi l’invité de La Matinale. L’association a notamment développé deux calculateurs pour simuler l’impact de changement en matière de mobilité sur ses émissions de CO2 et ses coûts.