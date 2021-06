Des craintes face au ralentissement de la vaccination dans le Jura

Le ralentissement de la vaccination contre le coronavirus inquiète les sphères politiques jurassiennes. La commission parlementaire de la santé et des affaires sociales dit craindre jeudi une minimisation des risques liés au Covid-19 et à ses variants. Selon la CSA, le taux d’immunité collective doit être améliorée pour éviter de revivre la situation de l’automne passé. En ce sens, la commission estime que la vaccination est la solution la plus efficace. Elle invite les personnes qui n’ont pas encore fait le pas à effectuer une pesée des intérêts en évaluant les conséquences que pourrait avoir une nouvelle vague et le retour d’éventuelles restrictions. /comm-alr