Les contes aux quatre coins de la Suisse romande

Les contes sont d’humeur baroudeuse cet été. En collaboration avec l’association de la Compagnie La Courte-Paille, initiatrice du projet, l’Association des Conteuses et Conteurs jurassiens propose un festival inédit baptisé « les contes vagabondent ». Cette première édition fait halte dans cinq villes romandes entre le 6 juin et le 31 juillet. Le festival s’arrêtera à Porrentruy le 3 juillet : il se déroulera dans trois endroits différents dans le jardin botanique, entre 14h et 18h. Dans chaque ville, les six conteuses et conteurs raconteront des légendes et histoires de leur canton respectif. Geneviève Boillat, conteuse jurassienne, explique que le thème des légendes régionales est souvent demandé mais que chaque conteur a sa propre manière de les raconter et de les partager. Les réservations sont indispensables. Programme et réservations ici. /comm-ech