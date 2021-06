Nouvelle activité familiale au MJAH à Delémont

Un nouveau terrain de jeu et de découvertes pour les petits aventuriers. Le Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH) de Delémont propose dès ce jeudi une nouvelle activité. Baptisée « Exploratrices et explorateurs en herbe », cette activité est principalement destinée aux familles et aux enfants dès 4 ans. L’objectif était de toucher différents publics, explique Nathalie Fleury, directrice et conservatrice du MJAH. Munis d’un kit-découverte, les explorateurs partiront à la recherche d’animaux cachés au sein de l’exposition permanente et découvriront des histoires insolites associées aux animaux ayant marqué la région. L’activité, disponible en français et en allemand, a été conçue pour parcourir le musée en toute autonomie. /comm-ech