Alle vote des comptes bénéficiaires

Comptes 2020 bénéficiaires à Alle. La commune ajoulote présente un excédent de revenus de plus de 92'700 francs. L’assemblée communale, réunie jeudi soir, a aussi accepté quatre crédits. Tout d’abord, 3,19 millions de francs seront destinés à la modernisation de la STEP de Porrentruy et 65'000 francs seront alloués à l’assainissement du collecteur d’eau usée dans le cadre du réaménagement du site Landi. La somme de 35'700 francs est prévue pour le réaménagement de l’Allaine dans le secteur Denner et enfin un montant de 98'290 francs doit servir à la revitalisation de l’Erveratte. /mmi