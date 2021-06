Covid-19 : le Jura lève l’état de nécessité

Le canton du Jura ne sera plus en état de nécessité dès ce samedi 26 juin. Le Gouvernement a pris la décision de le lever après les derniers assouplissements annoncés mercredi par le Conseil fédéral, au regard de la situation sanitaire actuelle. Le dispositif cantonal se calque désormais sur les nouvelles mesures de la Confédération.

Dans les faits, l’Etat jurassien abandonne ses propres mesures, comme l’obligation d’annoncer les manifestations de plus de 50 personnes. L’annonce des manifestations de plus de 1'000 personnes reste obligatoire au sens de la législation fédérale. Seules les mesures prévues dans les plans de protection des écoles jurassiennes restent en vigueur encore une semaine, soit jusqu’au début des vacances d’été. On notera enfin que des allégements sont prévus dans les institutions de soins, notamment la réouverture des cafétérias.





Allégement au CEVAC

Le Gouvernement a par ailleurs décidé de revoir les horaires d’ouverture du centre de vaccination cantonal à Courtételle dès le 5 juillet. En raison du ralentissement de la fréquentation, le CEVAC sera uniquement accessible de 10h à 19h les lundis et mardis, puis de 8h à 15h les mercredis, jeudis et vendredis. Le nombre de lignes de vaccination sera réduit en fonction de la demande. L’Etat note toutefois que les rendez-vous des personnes inscrites pour les deuxièmes doses sont garantis. Il recommande en revanche à celles qui souhaitent se vacciner de ne pas tarder à s’inscrire. Les délais risquent en effet de s’allonger durant les vacances estivales quand le CEVAC aura réduit ses horaires.

Au sujet de la vaccination des 12-15 ans, des aménagements sont en cours pour offrir cette possibilité aux familles jurassiennes prochainement. Les personnes intéressées peuvent déjà s’annoncer auprès de la hotline cantonale (032 420 99 00). L’Etat rappelle aussi que les personnes qui souhaitent obtenir un certificat Covid peuvent le faire via le Guichet virtuel ou la hotline.

Si la situation sanitaire évolue favorablement, le Gouvernement rappelle que le respect des mesures fédérales reste important pour éviter une nouvelle dégradation, et que la vaccination demeure le meilleur moyen d’atteindre l’immunité collective. /comm-rch