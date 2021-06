Les enfants d’Aliel reprennent leurs aventures

L'épopée fantastique de Sara Schneider se poursuit. L’auteure des Breuleux sort le quatrième et avant-dernier tome de la saga Les enfants d’Aliel. L’ouvrage paraît ce vendredi aux éditions Le Chien qui pense. Intitulé Le porteur d’espoir, ce nouvel opus joue les équilibristes entre romance et aventure épique, détresse et espérance, ombre et lumière. Il gommera certaines interrogations des lecteurs, notamment en ce qui concerne une mystérieuse pierre découverte par Jaz, un personnage de la saga. Comme pour les trois premiers tomes, les dessins sont réalisés par l’illustratrice d’origine jurassienne Mireille Lachausse.

En plus de la saga Les enfants d’Aliel, l’auteure Sara Schneider avait écrit une nouvelle titrée Une vengeance douce-amère dans un recueil de douze récits. /comm-nmy