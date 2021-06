Les immeubles du Bois-Noir adjugés à 1,5 million de francs

Adjugés vendus pour un peu moins de 1,5 million de francs. Les immeubles jugés inhabitables du Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds ont été vendus aux enchères vendredi après-midi. La mise a été remportée par Naef immobilier Neuchâtel SA. La société va démolir les bâtiments décrétés inhabitables dans les plus brefs délais. Elle espère obtenir en urgence un permis de démolition. Naef va ensuite reconstruire des immeubles qui comprendront des appartements en PPE, des logements traditionnels et des logements d’utilité publique. La société va investir entre 24 et 25 millions dans ce projet.

Naef Immobilier Neuchâtel n'était pas intéressé par les immeubles. Patrice Pasquier, directeur de toute la partie courtage et promotion pour la société: