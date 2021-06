Pour que le grand public puisse aider les personnes en fin de vie

Nouvelle proposition pour l’accompagnement des personnes en fin de vie. La Fondation La Chrysalide et la Fondation jurassienne pour les soins palliatifs (FJPAL) propose un cours pour grand public. Intitulé « Dernier Secours », il s’adresse surtout aux proches aidants, est gratuit et se déroule sur une journée (6h). Ce cours sera mis sur pied à l’automne ou au printemps prochain dans tout l’espace BEJUNE, ont indiqué vendredi les Fondations réunies face à la presse à Saignelégier. Les dates seront communiquées ultérieurement. Le cours aborde la solidarité, l’accompagnement non-professionnel des personnes en fin de vie et le moment toujours redouté de la mort. /comm-clo