Un nouveau directeur pour la Division technique du CEJEF

Le successeur de Jean Ammann au sein du CEJEF est connu. Le Gouvernement a désigné Claude Maitre au poste de directeur de la Division technique du Centre jurassien d’enseignement et de formation. L’information a été communiquée vendredi après-midi. Le nouveau responsable est âgé de 53 ans et domicilié à Coeuve. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en mécanique et d’une équivalence master REG A. Il dispose également d’un diplôme pour l’enseignement dans les hautes écoles spécialisées. Claude Maitre occupe le poste de vice-directeur de la DIVTEC depuis avril 2016. Il prendra ses fonctions le 1er janvier et remplacera donc Jean Amman qui va partir à la retraite. /comm-alr