Charles Juillard reste vice-président du Centre

Charles Juillard rempile à la vice-présidence du Centre suisse. Les délégués du parti ont réélu le conseiller aux Etats jurassien en cette fin de semaine. Ce dernier s’est dit « content » d’être reconduit dans ses fonctions. Il est aussi satisfait que la présidence ait pu être « rajeunie » et que la présence francophone soit renforcée. En effet, le Genevois Vincent Maître et la Fribourgeoise Marie-France Roth-Pasquier font leur entrée au sein du comité directeur du parti.

Le PDC Jura a tenu à féliciter Charles Juillard pour sa réélection, et à remercier Anne Seydoux-Christe pour son engagement à la présidence ces dernières années. /cto