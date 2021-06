Hommage aux femmes au home de Bassecourt

A l’occasion du cinquantenaire du droit de vote des femmes, quelques résidents du home Claire-Fontaine de Bassecourt ont décidé d’élever leurs voix. Aidés d’une animatrice, ils ont préparé pendant plusieurs mois une exposition, qu’ils dévoilent ce samedi au sein de l’institution. Un vernissage est prévu en présence des ministres jurassiennes et des proches des résidents. Le travail restera affiché deux mois environ dans l'EMS.





Hommage à toutes les femmes

Dans leur exposition, Anne-Marie, Yolande et Germain rendent hommage à toutes les femmes : les jeunes, les moins jeunes, les travailleuses, les bénévoles, les filles, les mères, les grands-mères... Derrière ce projet social, il y a aussi une dimension plus politique. Mathilde, jeune animatrice socio-culturelle en formation, a souhaité rendre leur voix aux personnes âgées : « Le but de ce projet, c’était de montrer que les personnes âgées ont encore une parole et qu’ils ont de bonnes idées. » Parmi ces bonnes idées, il y a celle de Germain. Poète depuis son adolescence, il a écrit quelques textes pour cette exposition, sous le pseudo Frérot de la Racine.