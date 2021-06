« On doit renforcer ce qui est déjà en place en matière climatique »

On le connait comme le Monsieur Climat du canton du Jura ; à la ville, il s’appelle Arnaud Brahier. Depuis janvier 2021, il est collaborateur scientifique en charge du climat et travaille au sein de l’Office de l’environnement. Diplômé de l’université de Neuchâtel, spécialisé en biologie et en géographie, ce quarantenaire nous parle de sa mission… parce qu’élaborer un plan climat cantonal, c’est vaste :