Des cours pour lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme

Lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme avec le programme « Simplement mieux ! ». Le canton du Jura en partenariat avec la Confédération et AvenirFormation lance une offre de cours de base destinés aux adultes qui rencontrent des difficultés pour lire et comprendre un document administratif, calculer un pourcentage de remise ou utiliser un système informatique. En Suisse, « une personne sur dix n’est pas en mesure » d’accomplir ces tâches, relève le canton dans un communiqué transmis lundi.

L’enseignement dispensé comprend des cours fixes de 12 à 20 périodes et des ateliers qui débuteront au mois de septembre. L’objectif pour les participants est d’acquérir ou maintenir des compétences de base en lecture et en écriture, en calcul et en technologies de l’information et de la communication. Le canton précise qu’il est obligatoire de s’inscrire auprès d’AvenirFormation via internet ou par téléphone (032 420 77 15). Les cours sont dispensés principalement à Delémont mais également à Porrentruy. Un cours pilote pour « apprendre à apprendre » peut être suivi en amont ou en parallèle de la fréquentation des autres leçons. /comm-nmy